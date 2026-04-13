ERC llevará a votación en el Congreso la creación de un consorcio de inversiones a finales de abril

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que los republicanos llevarán a votación en el Congreso la toma en consideración de la propuesta de ERC para tramitar la creación de un consorcio de inversiones a finales de este mes de abril: "Es una buena noticia, y todavía será mejor si, efectivamente, se aprueba".

En declaraciones a periodistas este lunes en la sede del partido, Junqueras ha afirmado que cuanto antes se pueda tramitar, mejor, y ha pedido el compromiso de los partidos políticos sin hacer una mención explícita a Junts: "Por eso es tan importante que todos los partidos se comprometan. Tres cuartos de lo mismo pasará con el modelo de financiación y pasará con la votación del FLA".

Junqueras ha propuesto que la primera actuación de este consorcio sea un eje orbital ferroviario para unir "Sitges, Vilanova i la Geltrú al sur con Mataró al norte, pasando por Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa y Granollers (Barcelona)" son pasar por la capital catalana.

"Es un eje ferroviario imprescindible para conectar el país sin pasar por Barcelona. Es una conexión importantísima para complementar esta radialidad que lleva a todas las líneas hacia Barcelona", ha apuntado.

"MÁS COMPETENCIAS" PARA CATALUNYA

El líder de ERC ha reunido este lunes al G8 empresarial catalán (Pimec, Cercle d'Economia, RACC, Barcelona Global, FemCat, Col·legi d'Economistes, Cambra de Comerç i Fira de Barcelona) para explicar la propuesta del consorcio de inversiones.

"Queremos asegurarnos de que todos los agentes económicos, sociales y políticos de nuestro país conozcan esta propuesta", ha afirmado.

Asímismo, ha señalado que tramitar la propuesta depende de otros grupos parlamentarios: "A todos ello les recordamos que votar a favor de más competencias, más herramientas y más recursos para Catalunya es muy positivo", ha subrayado.

PROPUESTA DE RUFIÁN PARA LAS IZQUIERDAS

Por otra parte, preguntado por el acto protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado jueves junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, Junqueras ha afirmado que ERC "comparte las inquietudes" de Rufián.

"ERC tiene toda la voluntad de representar la suma de toda la izquierda en Catalunya, ERC es un partido de ámbito nacional catalán y de los 'països catalans", ha subrayado el presidente de ERC tras la propuesta de Rufián de que ERC fuera la fuerza política que liderara la unión de las izquierdas en Catalunya, y que Podemos lo fuera en el resto de España.

En este sentido, ha reiterado que la prioridad y el ámbito de ERC es Catalunya, y ha apuntado que "los partidos españoles se tienen que organizar como ellos crean oportuno".

TRASLADO DE LAS OBRAS DE SIJENA

Finalmente, respecto al traslado de las pinturas murales de Sijena, Junqueras ha rechazado "una decisión que estropee estas pinturas".

Lo ha dicho después de que la magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, haya determinado que las pinturas deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original en un plazo de 56 semanas.

"Todos los argumentos técnicos lo que deuestran es que tocar estos frescos los estropeará, y los reducirá a polvo. Por lo tanto, nosotros preferimos conservar el arte y no destruirlo", ha zanjado Junqueras.