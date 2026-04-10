ERC participa en Tindouf (Argelia) en el 50 aniversario de la República Árabe Saharahui

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de ERC han estado en Tindouf (Argelia) en los actos del 50 aniversario de la República Árabe Saharahui Democrática (RASD), con una delegación liderada por la secretaria general adjunta del partido, Norma Pujol, y la diputada en el Congreso Etna Estrems.

En un comunicado este viernes, los republicanos han destacado que han sido "el único partido catalán presente en esta efeméride" y han reafirmado su compromiso con el pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación.

Pujol ha valorado en su intervención "los vínculos que unen al pueblo catalán y al saharaui como naciones que aspiran a la plena soberanía", y ha subrayado que ERC seguirá siendo un partido aliado del Frente Polisario y del pueblo saharaui.