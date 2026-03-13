ERC pide elaborar un "plan integral" para afrontar conflictos internacionales en Barcelona

Archivo - Los concejales del PSC, Jordi Martí y Elisenda Alamany y el concejal de ERC, Jordi Coronas, durante una sesión plenaria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona propondrá en las próximas comisiones de marzo elaborar un "plan integral" para afrontar los conflictos internacionales desde la capital catalana, como la actual guerra en Oriente Medio.

En un comunicado este viernes, el portavoz republicano, Jordi Castellana, ha recordado que "Barcelona es una economía especialmente abierta al mundo con sectores claves" como el turismo y las ferias internacionales y, por tanto, sensible con el impacto económico y social de estos choques.

De este modo, ha propuesto que la ciudad disponga de un protocolo estable de respuesta ante crisis globales, anticipándose a posibles impactos y actuando de manera coordinada, creando un dispositivo municipal de análisis y reforzando ayudas a los más vulnerables.

Los republicanos también llevarán a las comisiones que se garantice una "presencia significativa" de canciones en catalán en el Piromusical de la Mercè, con un 40% de temas y dedicar algunas ediciones a efemérides de artistas del país.

Por otro lado, defenderán elaborar junto a la Fundació Arrels un informe sobre la presencia de elementos de arquitectura disuasoria u hostil en el espacio público de Barcelona y elaborar una guía municipal de diseño inclusivo para que el espacio público favorezca la accesibilidad, estancia y uso compartido de todas las personas.