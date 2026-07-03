ERC pide "no normalizar" una muerte por bala en Barcelona cada 15 días y más recursos en seguridad

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder del partido en Barcelona, Elisenda Alamany, ha pedido "no normalizar una muerte por bala cada 15 días en Barcelona" y ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, y a la Generalitat más recursos en seguridad.

Lo ha dicho en un vídeo distribuido este viernes por los republicanos después del tiroteo de este jueves por la noche en el parque de La Pegaso, en el barrio de la Sagrera, en el que murió un adolescente de 15 años.

"Pedimos al alcalde Collboni que deje de esconderse detrás del Partido Socialista y que le pida a su partido en el Govern de la Generalitat que ponga los recursos donde tocan para la seguridad en la capital", ha dicho.

MODERNIZAR LA SEGURIDAD

También ha explicado que su grupo registrará una proposición para que el Ayuntamiento de Barcelona impulse, junto a la Generalitat y el Estado, un plan urgente para modernizar los sistemas de seguridad del Puerto de Barcelona "contra el narcotráfico".

Para los republicanos, los recientes tiroteos en el parque de la Pegaso, en la calle Balmes y el barrio de la Marina "ponen en evidencia que la lucha contra las redes criminales no se puede limitar a los barrios en los que se distribuye la droga".

"La mejor política de seguridad es impedir que la cocaína entre en el Puerto de Barcelona", y afirma que el enclave barcelonés es el quinto en Europa con más entrada de cocaína, por lo que ha llamado a endurecer los controles como hacen en Rotterdam y Amberes.