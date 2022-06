ERC pide que la reunión Sánchez-Aragonès genere las "condiciones" para retomar el diálogo

Exige a Junts dejar de "debilitar" al independentismo y sumarse a la mesa de diálogo

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, prevista antes de las vacaciones de verano sirva para generar las "condiciones" y dar la confianza necesaria para retomar la mesa de diálogo.

En rueda de prensa, ha sostenido que el encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, de la semana pasada fue un primer contacto para que haya un "punto de inflexión" para comenzar a desbloquear las relaciones entre ambos gobiernos, aunque ha lamentado que no están satisfechos con los contenidos de la reunión.

Tras ese encuentro, considera que la reunión entre presidentes debe servir "para generar las condiciones y las garantías" que permitan construir la confianza necesaria para retomar el proceso de negociación.

"Es una cuestión de voluntad", ha defendido Vilalta, que ha pedido al Gobierno no buscar excusas ni expresar su compromiso con el diálogo solo con palabras, sino pasar a los hechos y a las concreciones.

En este sentido, ha apuntado que para este desbloqueo de las relaciones el Gobierno de Sánchez debe "abordar la agenda antirrepresiva" con acciones como la reforma del delito de sedición.

Preguntada por si fue un error congelar las relaciones con el Gobierno si después se están intentando retomar pese a que no ha habido las respuestas que pedía ERC ante el caso Pegasus, ha contestado que la reunión entre Vilagrà y Bolaños "no normaliza nada", pero sí que busca abrir una vía para construir soluciones, ya que advierte de que esperar sentados no resuelve nada.

La portavoz republicana cree que puede haber un "margen" para intentar construir una solución al conflicto catalán, por lo que cree que la obligación y la responsabilidad de ERC es tratar de explorar esta posibilidad.

ENCUENTRO DE ESTE LUNES

Sánchez y Aragonès se encontrarán este lunes en la 35 Cena Anual de Pimec en el Camp Nou, pero Vilalta ha sostenido que se trata de una "coincidencia de agendas", por lo que no espera nada más allá de la asistencia al mismo acto.

Ha señalado que el contenido y los detalles de la reunión que tienen que mantener ambos presidentes se está trabajando por vías oficiales y no se concretará en el acto de este lunes, pero ha dicho que siempre intentan aprovechar todos los espacios públicos y privados "no solo para denunciar las cuestiones que hace falta denunciar, sino también para trabajar para las soluciones".

CRÍTICA A JUNTS

La dirigente republicana también ha contestado a las críticas de Junts por la reunión entre Vilagrà y Bolaños, como la que expresó el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista de Europa Press acusando a ERC de "blanquear" el espionaje a líderes independentistas con este encuentro.

Vilalta ha pedido a Junts que "dejen de debilitar el proyecto independentista", se sumen para trabajar en los consensos de la sociedad catalana y cumplan el acuerdo de investidura, en el que había el compromiso por la mesa de diálogo.

"Que estén en la mesa y no abandonen espacios donde podemos ir a resolver el conflicto político. Que dejen de criticar y desgastar al independentismo, al gobierno de nuestro país y al presidente. Ni es leal ni es responsable ni nos ayuda a ganar", ha recriminado.

Para ella, si Junts estuviera en la mesa de diálogo se reforzaría la posición del Govern, por lo que ha exigido que hagan un "ejercicio de responsabilidad, lealtad y trabajar para que el independentismo sea lo más fuerte posible".

"Queremos resolver el conflicto político, queremos que se acabe la represión. Por eso lo haremos todo, más allá de criticar, criticar y criticar, que parece que es donde están instalados algunos", ha afeado en alusión a Junts.

JOVENT REPUBLICÀ

En la rueda de prensa también ha participado la portavoz de Jovent Republicà --las joventudes de ERC--, Kènia Domènech, que ha criticado el presunto intento de los servicios de seguridad del Estado de infiltrar a un joven en su organización "a través de coacciones".

Ha anunciado que emprenderán acciones judiciales para que estos hechos no queden "impunes", aunque ha dicho que las están trabajando y las concretarán en los próximos días.