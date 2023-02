ERC plantea al resto de grupos plantar a Tamames en la moción para no "blanquear" a Vox

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que han trasladado al resto de grupos en el Congreso de los Diputados la posibilidad de plantar al candidato de la moción de censura de Vox, Ramón Tamames, en el debate para no "blanquear" al partido.

"Para que tenga sentido, tiene que ser consensuado entre todas las formaciones. Si no es así, participaremos y haremos escuchar nuestra voz", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

Según Vilalta, que los grupos no participaran en la moción de censura evitaría dar protagonismo a Vox y a su discurso: "Hay diversas maneras de combatir el fascismo. Debemos aplicar las más inteligentes, y por eso hemos planteando esta propuesta".

Sobre la 'ley del sí es sí', ha adelantado que ERC no apoyará la tramitación de una reforma que no esté "consensuada" entre Unidas Podemos y el PSOE y que no cuente con el aval del Ministerio de Igualdad.

"Y menos daremos apoyo a que se tramite una ley que pueda tener el apoyo del PP", ha añadido, sobre la posibilidad de que los 'populares' sumen con los socialistas para facilitar el trámite de la ley.

MWC: "EL REY NO ES BIEN RECIBIDO"

Ante la visita del Rey a Barcelona para asistir al Mobile World Congress (MWC), Vilalta ha asegurado "que el rey no es bien recibido" en Cataluña y ha añadido textualmente que representa una monarquía corrupta, en alusión al Rey emérito.

"Desde ERC, no normalizaremos nunca desde ningún espacio la presencia del monarca, del rey Felipe VI. Es un rey que abdicó de los catalanes y catalanas, que suscribió y justificó la violencia policial del 1-O", ha criticado.

Este lunes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han vuelto a plantar a Felipe VI, en esta ocasión a la llegada del monarca a una reunión durante el MWC en la que una decena de empresas han presentado sus novedades tecnológicas a un grupo de autoridades.

Vilalta también ha acusado a los socialistas de ser "serviles" ante la monarquía y vetar comisiones de investigación sobre la Corona, y ha instado al PSC a aclarar qué proyecto representa.