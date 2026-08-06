ERC pregunta al Govern si pedirá retirar el independentismo del informe sobre terrorismo de Europol

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación convocada por la ANC, a 11 de septiembre de 2025, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

ERC ha preguntado este jueves al Govern si pedirá la retirada de la referencia al independentismo catalán del informe anual sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea elaborado por Europol.

Lo ha hecho en una batería de preguntas en las que también pide al Ejecutivo de Salvador Illa que explique si tenía constancia del contenido del informe antes de publicarse y de la información que el Estado ha trasladado a Europol que "justifica la reincorporación del independentismo catalán" al mismo.

Los republicanos también quieren que el Govern informe sobre si ha pedido al Gobierno "explicaciones formales" sobre esta reincorporación al informe y, en caso afirmativo, la respuesta que ha recibido por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Asimismo, piden conocer "qué acciones políticas, diplomáticas y legales impulsará" el Govern ante las instituciones europeas y la valoración de la Generalitat respecto al impacto que esta calificación puede tener en la reputación internacional de Catalunya.

En declaraciones difundidas por ERC, la diputada en el Parlament Laia Cañigueral ha reclamado al Govern que actúe "con determinación ante una vinculación grave e injustificada que perjudica la imagen de Catalunya y del independentismo".