ERC sobre los Presupuestos en Catalunya: "Tenemos paciencia, quien no tiene tanta es el país"

Albert en rueda de prensa en el Parlament este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, ha urgido al Govern a avanzar hacia la negociación de los presupuestos de la Generalitat, que los republicanos han condicionado al cumplimiento de compromisos previos y a la recaudación del IRPF: "Tenemos paciencia, quien no tiene tanta paciencia es el país".

"Si el Govern tiene prisa, es una buena noticia. Si tiene tanta, tendrá que demostrar que la tiene, cumpliendo los acuerdos con ERC", ha señalado en una rueda de prensa este martes en el Parlament.

También ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se haya reincorporado al frente del Ejecutivo catalán y le ha pedido que "coja las riendas" para afrontar los retos que presenta Catalunya.

"Tiene un trabajo de miedo que debe asumir y que debe hacerlo de forma inmediata, porque este gobierno es un desgobierno", ha sostenido Albert, al que ha reclamado ambición y dejar de ser, en sus palabras, una gestoría que ni gestiona ni es útil para Catalunya.

BURKA Y NIQAB

Al preguntársele por la propuesta de prohibición del burka y el niqab presentada que se votará este martes en el Congreso, ha asegurado que ERC "no estará nunca" con la criminalización de los seguidores de una religión como, a su juicio, intenta hacer Vox.

"Nosotros nunca estaremos abonando a esta teoría y no criminalizaremos la religión islámica. Por tanto, que cada uno tome las decisiones que le corresponde tomar", ha insistido al preguntársele por la iniciativa de Junts en este sentido, que ha anunciado que rechazará la de Vox para presentar una propia.