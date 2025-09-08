ERC propone aprobar una habilitación legal para que las comunidades puedan recaudar el IRPF

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufian, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de ERC registrará a lo largo de esta semana ante el Congreso una proposición de ley para poder habilitar legalmente a las comunidades autónomas de régimen común a poder recaudar el IRPF.

Así lo han presentado en rueda de prensa el líder del partido, Oriol Junqueras, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, que ha destacado que lo que proponen es "un acto de valentía", ya que considera que la alternativa sería no hacer nada y criticar al de al lado, textualmente.

Se trata de una reforma para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación singular de Catalunya, que acordaron republicanos y socialistas para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

