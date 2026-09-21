ERC reclama un plan de reapertura de Collserola a Illa y Collboni y acelerar compensaciones

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante la apertura de la sede de campaña municipal de ERC Barcelona, a 21 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El acto inaugura la carrera electoral hacia las elecciones municipales que - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un plan de reapertura del parque de Collserola y acelerar compensaciones a restaurantes tras el cierre del espacio por el brote de peste porcina africana (PPA)

Lo ha anunciado en declaraciones a los medios este lunes, durante la apertura de la nueva sede de campaña de los republicanos para las elecciones municipales, que ha asegurado que es "un paso más para recuperar" Barcelona y que vuelva a ser capital de Catalunya.

Respecto a Collserola, ha lamentado que la "gestión de la crisis está siendo lamentable a muchos niveles" ya que, según ella, en el momento en el que el parque lleva cerrado 10 meses es evidente que no se está gestionando bien.

Por ello, ha reclamado un plan que recoja los itinerarios seguros para que la gente pueda volver a disfrutar del parque y que replantee los criterios que se están aplicando para mantenerlo cerrado: "No se puede eternizar una medida que es excepcional", ha señalado.

Asimismo, ha pedido que se aceleren los trámites de compensación a los restaurantes del parque, criticando que la Generalitat haya decidido compensar a aquellos que avalen un 30% de pérdidas en el último año, algo que ve "inasumible".

También ha señalado al Govern por "elegir la vía más fácil, la de cerrarlo y prohibirlo todo" y ha pedido a Collboni que defienda los intereses de Barcelona y no los del PSC.