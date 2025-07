ERC ve mínimas las concreciones de la bilateral y pide respetar la ordinalidad: "Es innegociable"

Tilda de "escenificación" la reunión y descarta nuevos acuerdos hasta que se cumplan los actuales

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha calificado de mínimas las concreciones de la reunión de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat sobre la financiación singular para Catalunya y pide respetar el principio de ordinalidad: "Es innegociable", ha defendido.

"Hoy hemos sufrido una escenificación con algún anuncio, pero con poca concreción. También entendemos que son acuerdos que solo son un punto de partida y entendemos que Esquerra Republicana estará detrás para que todo esto avance", ha dicho, en una rueda de prensa desde la sede del partido.

Ha afirmado que lo que se ha producido este lunes es la asunción por parte de ambos gobiernos del acuerdo de investidura de Salvador Illa entre PSC y ERC, y que "es muy complicado tener un posicionamiento contrario a ello", y aunque se ha mostrado contento de que se muevan, ha pedido mucha más concreción.

Ha sostenido que los acuerdos de la bilateral los entienden en ERC como un punto de partida, y que seguirán apretando para que se cumplan: "Hoy no termina nada. Empieza poco. Esta poca concreción hace que seguramente no acabe nada, sin duda, pero cuesta que empiece, porque nosotros entendemos que podía haber empezado hace unos meses".

ORDINALIDAD Y AUTONOMÍA DE LA ATC

Sobre la ordinalidad, es decir, que Catalunya mantenga la misma posición en la clasificación de lo que aporta y lo que recibe, ha definido como innegociable que se mantenga porque es, a su juicio, "uno de los elementos claves para rebajar el déficit fiscal".

Según él, el hecho de que la referencia al principio de ordinalidad aparezca en el preámbulo del acuerdo de la bilateral y no en los acuerdos adoptados demuestra que "el Estado y el PSOE arrastra los pies en avanzar hacia el modelo de financiación justo".

Sobre la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y la recaudación del IRPF en 2026, ha afirmado que para ellos, debe ser absolutamente autónoma en la gestión de los impuestos respecto a la Agencia Tributaria: "Coordinación, sí, siempre y toda. Subordinación, no y ninguna".

CALENDARIO

Albert ha detallado que presentarán la proposición de ley para que Catalunya recaude todos los impuestos antes de que acabe julio, ha descartado fijar un calendario a las concreciones que ha reclamado y ha apuntado al papel clave de ERC en el Congreso de los Diputados.

"Estoy seguro de que hay miembros del Consejo de Ministros que no tienen prisa con la financiación de Catalunya, pero seguramente tendrán prisa con otras cosas", ha expresado.

Aunque ha pedido concreción, ha subrayado que con 12 meses desde el acuerdo de investidura puede no haber habido tiempo para definir el modelo de financiación completamente: "Que una agencia que en estos momentos recauda 5.000 millones de euros, pase a recaudar 30.000, a nadie se le escapa que tiene su dificultad".

"Seguramente con 12 meses no hay tiempo suficiente para definir un modelo de financiación, seguramente no hay tiempo. Después de 11 años sin un modelo de financiación, 7 de ellos gobernados por el Partido Socialista, seguramente en un año no había tiempo suficiente", ha valorado.

NUEVOS ACUERDOS

Sobre el futuro de la legislatura en Catalunya y en España, ha dicho que "seguirá los caminos que seguirá" y que ERC tomará las decisiones en función del cumplimiento de los acuerdos, y ha dicho que es más importante una nueva financiación que unos nuevos presupuestos.

"Debemos seguir trabajando para que este acuerdo se vaya concretando. Pero no por Esquerra Republicana y no porque el Partido Socialista tenga presupuestos, sino porque es lo que el país necesita", ha expresado.

De esta forma, ha descartado nuevos acuerdos hasta que se cumplan los actuales: No habrá nuevos acuerdos que tapen acuerdos que para nosotros son importantes, estructurales y asumidos. Mientras no seamos capaces de avanzar con los acuerdos que tenemos, difícilmente sumaremos nuevos acuerdos".