Ercros obtiene la Declaración Ambiental de Producto (EPD) para sus resinas de PVC

Entrada de la planta de Ercros en Tarragona - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ercros ha obtenido la certificación de la Declaración Ambiental de Producto (EPD) para sus cinco resinas de PVC (610, 630, 630P, 631 y 650), que ha sido publicada en The International EPD System (Environdec), uno de los programas internacionales de referencia en declaraciones ambientales verificadas.

La EPD es un documento reconocido internacionalmente que informa de forma transparente, objetiva y verificable sobre el comportamiento ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida, informa este martes la compañía en un comunicado.

Su elaboración se basa en un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) realizado conforme a normas internacionales y validado por una entidad independiente, lo que garantiza la fiabilidad y comparabilidad de los datos.

"La obtención de esta certificación supone un paso más en el compromiso de Ercros con la sostenibilidad y la transparencia ambiental", asegura la empresa.

SOSTENIBILIDAD

Además de aportar información ambiental verificada, facilita el acceso a proyectos y mercados que exigen datos contrastados y responde a la creciente demanda de criterios de sostenibilidad por parte de clientes, prescriptores y administraciones.

La EPD recoge información detallada sobre las resinas certificadas y evalúa su impacto ambiental en la fase 'de la cuna a la puerta' y entre los indicadores analizados figuran la huella de carbono, el consumo de recursos y agua, la generación de residuos y otros parámetros ambientales relevantes.