ERNI entra en AeroS para impulsar el software aeroespacial en Catalunya

La cluster manager de AeroS, Montse Sitjà, junto al director general de ERNI en España, a Albert Alsina - ERNI

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

ERNI, empresa internacional de ingeniería de software, se ha incorporado como socio a AeroS, la organización que agrupa el ecosistema aeronáutico, espacial y de defensa de Catalunya, con la finalidad de impulsar el software aeroespacial en este territorio.

La compañía reforzará su presencia "en un sector clave" y aportará sus capacidades en ingeniería de software, sistemas embebidos, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de sistemas críticos, informa en un comunicado este martes.

La incorporación permitirá a ERNI colaborar con empresas tractoras, industrias tradicionales, pymes, startups y centros tecnológicos en el desarrollo de soluciones para aeronaves, drones, satélites, sistemas de navegación y plataformas conectadas.

"Nuestra entrada en AeroS supone un paso estratégico para trasladar nuestra experiencia en ingeniería de software a sistemas aeroespaciales cada vez más definidos por el código, los datos y la conectividad", ha explicado el director general de ERNI en España, Albert Alsina.

Por su parte, el cluster manager de AeroS, Montse Sitjà, asegura que su empresa promueve "la conexión entre los agentes del sector para impulsar la disrupción y transformar la capacidad de innovación en oportunidades de negocio".