Errejón acusa al Gobierno de no negociar: "Ha hecho una sucesión de chantajes"

Ve "apresurado" que Más País se presente a las elecciones catalanas

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha acusado al Gobierno de no negociar durante la crisis del coronavirus y el estado de alarma y ha asegurado que "ha hecho una sucesión de chantajes" a los grupos políticos.

En una entrevista este miércoles en Ràdio 4 recogida por Europa Press, Errejón ha afirmado que el Gobierno "tiene un problema con sus socios", le ha afeado que no entienda que está en minoría y le ha pedido que sepa escuchar y que cuide a la mayoría de la moción de censura.

Ha reprochado al Ejecutivo central que podría "haber desarrollado mejor" las medidas tomadas durante el estado de alarma, con más diálogo con las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y los municipios, incorporando sus propuestas.

También ha criticado que "a veces el Gobierno tiene demasiada prisa para comunicar cosas cuando las tiene preparadas", en referencia al pacto con EH Bildu para la derogación de la reforma laboral, y ha afirmado que el estado de alarma le ha dado poderes especiales y no los ha usado.

"El Gobierno sale con menos plumas y las necesitará para lo que viene", ha opinado Errejón, que ha dicho que le parece bien que el Ejecutivo pida apoyo para los Presupuestos, pero que haría mejor explicando cuál es su plan para los mismos, en referencia a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que este martes propuso a Cs sentarse a negociar las cuentas.

"BENEFICIO DE LA DUDA" A MARLASKA

Sobre las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, Errejón ha asegurado que el ministro ha dado dos explicaciones contradictorias y ha pedido que se explique: "Le quiero dar el beneficio de la duda".

"Cuando da dos o tres explicaciones que no son compatibles, alguna no era correcta", y ha añadido que esto erosiona su credibilidad y le pone en una situación comprometida, por lo que ha dicho que estará muy atento a las explicaciones que da.

"ME PILLA MUY LEJOS"

En clave catalana, Errejón ha pedido perdón por sus palabras durante la campaña electoral del 26M, cuando al ser preguntado por los presos independentistas respondió: "Me pilla muy lejos", y ha asegurado entender que hubo gente que pudo ofenderse por las mismas.

Ha defendido la libertad para los presos independentistas, porque considera que la prisión políticamente no aporta nada, sino sufrimiento personal y ha defendido: "No nos ha acercado ni un centímetro a la solución".

Preguntado por si su formación debe presentarse a las elecciones catalanas, ha asegurado que no es una decisión que deba tomar él, pero ha dicho que su opinión personal es que "es apresurado" y su partido necesita un proceso más lento de construcción.

"Esta decisión no la puede tomar alguien desde Madrid", ha insistido Errejón, que ha añadido que no sería favorable presentarse a los próximos comicios catalanes si se celebrasen ahora y ha destacado que su formación no quiere construirse con delegaciones provinciales desde Madrid.

Errejón ha explicado que antes del confinamiento estaba planeando ir a visitar en la cárcel al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ha deseado "que sea posible cuando se vuelva a la normalidad".

MOCIÓN DE CENSURA EN MADRID

Al ser preguntado por si serían favorables a una moción de censura en la Comunidad de Madrid para un Gobierno del PSOE con Cs, ha asegurado que ofrecieron ser muy flexibles tras las elecciones y ha sostenido que Cs ha entrado "en un Gobierno que les maltrata", con el PP.

Ha dicho que están "abiertos a pactar un gobierno alternativo de la corrupción y el desastre", pero ha reprochado a la formación naranja que se acerque al PSOE en política nacional pero no lo haga en los gobiernos autonómicos, tras lo que ha apuntado que no serían unos socios de fiar.