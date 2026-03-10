La escritora Ali Smith, pregonera de Sant Jordi en Barcelona

Archivo - Transeúnte paseando con rosas en los puestos de libros, durante la Diada de Sant Jordi 2025, a 23 de abril de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora británica Ali Smith, autora del cuarto estacional y de 'Bibliotecas públicas', hará el Pregón de la Lectura el 22 de abril en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, la previa de la celebración de Sant Jordi.

Smith conversará con su traductora al catalán, Dolors Udina, sobre su obra y el papel que la lectura y las bibliotecas han tenido en su vida en el marco del 25 aniversario de Biblioteques de Barcelona, informa este martes el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado.

Ali Smith nació en Inverness (Escocia) en 1962, vive en Cambridge (Inglaterra), antes de dedicarse completamente a la escritura fue profesora de la Universidad de Strathclyde, y es miembro de la Royal Society of Literature.

Ha publicado obras, publicadas en catalán por Raig Verd y en castellano por Nórdica, como 'Com ser-ho alhora', galardonada con el Goldsmith Prize, el Costa Novel Award y el Book of the Year de la Saltire Society, además del Man Booker.

Es autora de la teatralogía inspirada en las estaciones, 'Otoño', 'Invierno', 'Primavera' y 'Verano', publicadas entre 2016 y 2020, otras obras como 'Noia troba noi' y 'Gliff' y su libro más reciente es 'Una Woolf propia', un ensayo que dialoga con la herencia literaria de Virginia Woolf.

Smith se suma a una nómina de pregoneros entre los que figuran José Saramago, Quino, Antonio Tabucchi, Albert Sánchez Piñol, José Luis Sampedro, Josep Maria Castellet, Almudena Grandes, Claudio Magris, Yasmina Reza, Irene Vallejo, Imma Monsó y la más reciente Cristina Rivera Garza, entre otros.