Escuelas de Barcelona reducen un 20% su consumo de luz y un 15% el de agua en la Maratón climática

Logotipo del Maratón por la Emergencia Climática - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos participantes en la Maratón por la emergencia climática de Barcelona han reducido un 20% el consumo de electricidad y un 15% el de agua durante la edición de invierno de 2026.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes, 17 centros han participado en esta iniciativa, celebrada entre el 30 de enero y el 27 de febrero, con el objetivo de disminuir el consumo energético y de recursos, logrando también una reducción del 26% en gas y del 25% en emisiones de CO2.

Las escuelas han ahorrado cerca de 36.000 kilovatios por hora de electricidad y unos 495.000 litros de agua, además de reducir el consumo de gas, lo que ha permitido evitar la emisión de más de 36 toneladas de CO2, de acuerdo con los datos facilitados.

El ayuntamiento ha señalado que el ahorro económico generado se destinará a un proyecto impulsado por Unicef para mejorar el acceso al agua en poblaciones de Palestina, dentro del componente solidario de la iniciativa.

La Maratón por la emergencia climática es una acción de sensibilización que busca fomentar hábitos de consumo más sostenibles en equipamientos públicos, y que, según el Ayuntamiento, también permite trabajar la conciencia ambiental en el ámbito educativo a través de actividades vinculadas al currículo escolar.