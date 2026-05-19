La escuelas Cervantes y Vedruna-Prats de la Carrera, Premi Ensenyament Fundación Cercle d'Economia

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cercle d'Economia 2026 ha concedido ex-aequo el Premi Ensenyament 2026 a la Escola Cervantes de Barcelona y a la Escola Vedruna Prats de la Carrera de Palafrugell (Girona), informa en un comunicado.

Los galardones se han entregado este martes en un acto presidido por la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó; el presidente de la Fundació Cercle d'Economia, Pedro Fontana; la presidente del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el director de Acción Social de Veolia --que apoya a los premios--, Felipe Campos, y los miembros del jurado.

De la Escola Cervantes, ubicada en el distrito de Ciutat Vella, el jurado ha celebrado que su proyecto educativo tiene como eje "la inclusión y el acompañamiento social", así como su liderazgo pedagógico, capaz de mantener un proyecto coherente y compartida pese que entre el 54% y el 60% del profesorado cambia cada curso.

En el caso de Vedruna Prats de la Carrera, de Palafrugell, destaca "la implicación de la comunidad", ya que el 75% de las familias participan activamente en la vida del centro; además, cada trimestre, tutor, alumno y familia evalúan conjuntamente la evolución y fijan los objetivos de mejora.

MENCIÓN ESPECIAL

La Escola d'Educació Especial de la Fundació Aspace Catalunya ha recibido una mención especial "por su trayectoria ejemplar y por la extraordinaria calidad de su proyecto".

El valor distintivo de dicho centro es su transformación "en un modelo integral de Escuela y Hospital de Día", donde docentes, médicos, enfermería y técnicos de apoyo colaboran de forma estble y coordinada en un único marco de intervención.

56 CANDIDATURAS

La iniciativa pretende reconocer y apoyar a "proyectos estructurales de centros transversales, interdisciplinarios e innovadores", que fomenten la mejora de la calidad y la excelencia educativas.

La edición, convocada en una única modalidad, ha recibido 56 candidaturas de centros públicos (60%), concertados (30%) y privados (10%) de distintos puntos de Catalunya.

Además de las escuelas ganadoras, han resultado la Escola Ginebró, la Escola Thau Barcelona, la Fundació Kreas y el Institut Angeleta Ferrer.