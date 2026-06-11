Escuelas de toda Catalunya recogen 55 toneladas de pilas en el 11 concurso Apilo

Participantes en el concurso - ARC

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Escuelas de toda Catalunya han recogido 55 toneladas de pilas en el 11 concurso Apilo, que busca sensibilizar al alumnado y sus familias sobre la importancia de gestionar correctamente estos residuos, informa la Agència de Residus de Catalunya (ARC) en un comunicado.

El acto de entrega de premios, celebrado este jueves en Vic (Barcelona), ha puesto de manifiesto el "compromiso de casi medio millón de niños y niñas de más de 1.000 centros educativos" con la recogida selectiva de las pilas usadas.

En esta edición se ha alcanzado una cifra de 54.813 kilos de pilas recogidas y han participado 454.539 niños de 1.168 centros educativos de toda Catalunya; y a lo largo de las 11 ediciones del certamen ya se han recuperado casi 630 toneladas de este residuo especial.