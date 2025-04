Espadaler anuncia que el Govern aprobará un Plan de Justicia de Paz para Catalunya

Tilda de "excusa de mal pagador" el motivo del PP para retirarse de la Conferencia Sectorial

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha anunciado este lunes que el Govern aprobará en el Consell Executiu del martes un Plan de Justicia de Paz para Catalunya.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'El Matí' de Ràdio Estel, en la que ha dicho que el Govern cree en la justicia de paz porque es una justicia de proximidad y porque ahorra, en muchos casos, conflictos que de otra forma acabarían sobre la mesa de un juez.

De hecho, Espadaler ha recordado que la cultura de paz es uno de los objetivos de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, cuya primera fase entró en vigor la semana pasada, y que en los ámbitos civil y mercantil establece la mediación para encontrar una alternativa en la resolución del conflictos antes de interponer una demanda.

"Todo lo que apueste por mediar, por hacer una conciliación, por evitar la judicialización, es introducir esta cultura de paz", ha dicho Espadaler, que ha subrayado que la nueva ley vuelve a poner en valor la figura de los jueces de paz, que en Catalunya son alrededor de 880.

Espadaler ha afirmado que los jueces de paz en Catalunya son vistos de manera positiva, como personas a las que se les reconoce una "autoridad moral", aunque no necesariamente tengan una formación jurídica, pero que tienen credibilidad y que son reconocidas como tal, como personas conciliadoras y pacificadoras, textualmente.

"EXCUSA DE MAL PAGADOR"

Sobre el motivo del abandono de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada la semana pasada en Barcelona de los consejeros de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia y en las que gobierna el PP --7 en total-- Espadaler ha dicho que es "una excusa de mal pagador"

El conseller ha asegurado que respondieron a "una consigna partidaria" y que antepusieron el interés partidista del PP de enfrentarse al Gobierno central, en este caso al Ministerio de Justicia, a trabajar al servicio de la ciudadanía en un momento crucial como es la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Judicial.

Ha afirmado que, a pesar de esto, la reunión se hizo, si bien no tuvo el carácter de Conferencia Sectorial porque con su ausencia "no había cuórum" y que la excusa que pusieron los consejeros fue que no se había hablado del financiación, aunque según él se conocen las cifras.

"Yo lo lamento profundamente porque creo que los ciudadanos no se esperan de nosotros este rifirrafe de partidos", ha expresado, y ha añadido que la ley es una oportunidad única, por lo que desde la Generalitat optaron por remangarse y trabajar, frente a la actitud que tomó el PP, de continuar con la brega política.

Espadaler ha añadido que ni entiende ni comparte el proceder, dado que el PP fue "durísimo" en el pasado con las críticas hacia ERC y Junts cuando no iban a las conferencias sectoriales y que ahora ellos han hecho lo mismo.