Espadaler celebra la convocatoria de 575 plazas de jueces y fiscales, 91 para Catalunya

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de 575 plazas de jueces y fiscales, una parte de las cuales irán a cubrir las 91 plazas que Catalunya necesita de manera "urgente", ha informado el departamento en un comunicado este lunes.

La convocatoria incluye 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, a las que se suman 125 plazas de magistrados por el sistema del cuarto turno, destinado a juristas con más de 10 años de ejercicio profesional, lo que eleva el total de plazas convocadas a 700.

Espadaler ha subrayado que es una buena noticia que el BOE haya publicado el inicio del proceso de selección, dado que "una parte de estas plazas permitirá avanzar en la cobertura de las 91 plazas judiciales que Catalunya necesita de forma urgente y repercutirá, sin duda, en una mejora del servicio público de justicia".

Asimismo, ha subrayado que esta convocatoria se alinea con una reivindicación del Govern para reforzar la planta judicial en Catalunya, que "necesita más jueces y más fiscales para dar respuesta a la carga de trabajo que asumen sus órganos judiciales", y que considera imprescindible para continuar mejorando el servicio a la ciudadanía.

Espadaler también ha valorado positivamente el anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la próxima creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, que una vez aprobado definitivamente, representará uno de los incrementos más importante de las últimas décadas.