El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler - GOVERN

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacado este jueves en Barcelona la creación de 21 nuevas unidades judiciales de la jurisdicción social en Catalunya hasta finales de legislatura (entre 2027 y 2028) para reducir los tiempos de espera y reforzar la capacidad de respuesta de los tribunales sociales, ha informado el Govern en un comunicado.

Espadaler ha inaugurado las XI Jornades Laboralistes de Dret del Treball i de Seguretat Social en La Pedrera de Barcelona, organizadas por el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Fundación Justicia Social.

En su intervención, el conseller ha subrayado que los dos reales decretos aprobados este año permitirán "crear 21 nuevas unidades judiciales" en toda Catalunya.

"El segundo de los decretos en concreto hace una apuesta rotunda por el ámbito social", y ha asegurado que se necesitaban recursos humanos más allá de las últimas reformas en el ámbito de la eficiencia judicial y ha considerado que estos recursos dibujan un horizonte de futuro positivo.

CRECIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES

En la inauguración también han participado la decana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, Montserrat Cerqueda, y la quinta teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil.

Durante la jornada se ha expuesto que los asuntos ingresados en los juzgados sociales han crecido un 40,1% en la última década y los pendientes de resolución han aumentado un 73,9%.

Para dar respuesta a esta situación, Catalunya incorporará progresivamente 21 nuevas plazas previstas por el Estado entre 2027 y 2028: de ellas, 19 corresponderán a secciones sociales de los tribunals de instancia y 2 a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las nuevas unidades se distribuirán en Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell y Terrassa (Barcelona); Girona y Figueres (Girona); Lleida, y Tarragona, Reus y Tortosa (Tarragona).

PONENTES Y CLAUSURA

Los participantes en las jornadas analizan retos jurídicos actuales como la contratación temporal en las administraciones públicas, las últimas reformas de la jubilación, la cotización de los autónomos, la jurisprudencia social más reciente y los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar.

El encuentro cuenta con ponentes como los magistrados del Tribunal Supremo Juan Molins e Isabel Olmos; el presidente de la Sala Social del TSJC, Jaume González; la catedrática de la UAB Carolina Gala, y representantes de UGT, CC.OO., Pimec y Foment del Treball Nacional.

Las jornadas las clausurará este viernes el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, junto a Cerqueda y la directora de la Fundación Justicia Social, Eva Torrecilla.