Espadaler destaca el trabajo de Càritas de Lleida para la inclusión y autonomía de vulnerables

El conseller Espadaler en uno de los pisos de les 'Llars del Seminari'. - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler ha destacado el trabajo de Càritas de Lleida para promover la inclusión y la autonomía de las persona más vulnerables en el marco de una visita a su sede este viernes.

En un comunicado, el Govern ha explicado que el conseller se ha reunido con el obispo de Lleida, Daniel Palau; el director de Càritas de Lleida, Rafael Allepuz, y el secretario de la entidad, Francisco de Asís López.

Espadaler ha afirmado que uno de los ámbitos de "preocupación compartida" entre el Govern y el Arzobispado de Lleida es el reto de la vivienda, y ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, firmaron un acuerdo para impulsar vivienda a partir de patrimonio de la Iglesia.

El conseller ha señalado que la visita también ha sido una oportunidad para conocer de primera mano la labor y los equipamientos de Càritas y su trabajo "al servicio de las personas más vulnerables".

Durante la reunión, los responsables de Càritas han expuesto los principales retos sociales que afronta la entidad, especialmente en materia de vivienda, acogida e inclusión social.

LLARS DEL SEMINARI

La visita ha continuado en las Llars del Seminari, uno de los proyectos sociales más emblemáticos de la ciudad, un recurso residencial impulsado en 2012 para dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda derivadas de la crisis económica, y que ofrece alojamiento temporal y acompañamiento social a familias vulnerables.

Actualmente dispone de 18 viviendas, y durante el año 2024 atendió a 19 familias, con un total de 68 personas beneficiarias.

En cuanto al balance de la actividad de la entidad, CÀritas Diocesana de Lleida atendió a 6.232 personas a lo largo de 2025 a través de sus programas sociales, con un presupuesto ejecutado de cerca de 2 millones de euros, el 88% de los cuales se destinó directamente a acción social.