Espadaler lamenta la muerte de Pere Lluís Font: "Su legado contribuye al diálogo entre fe y cultura"

Archivo - El filósofo Pere Lluís Font y el presidente de Òmnium Xavier Antich, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha lamentado la muerte este jueves a los 91 años del filósofo Pere Lluís Font en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press: "Su legado contribuye al diálogo entre fe y cultura".

Espadaler se ha referido a Pere Lluís Font como un "intelectual católico de referencia, maestro de diversas generaciones y una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo catalán".

Además, ha trasladado su pésame a la familia, así como a la Fundació Joan Maragall.