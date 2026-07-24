Espadaler licitará el futuro edificio judicial de Vic (Barcelona) a mediados de 2027

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler - GOVERN

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha anunciado este viernes que aceptará la cesión del solar de la Era d'en Sellés ofrecido por el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) para construir el futuro edificio judicial de la ciudad, que licitará a mediados de 2027.

En el acto de Sant Raimon de Penyafort organizado por el Col.legi d'Advocats de Vic, ha explicado que el proyecto se desarrollará "en diálogo con la judicatura, la Fiscalía, la abogacía, los cuerpos de seguridad y el ayuntamiento" para que el edificio responda a las necesidades del nuevo modelo judicial.

El nuevo edificio permitirá concentrar en una única sede los diferentes órganos judiciales y servicios que actualmente están repartidos en diferentes edificios de la ciudad.

El proyecto, con una inversión estimada de 25 millones, prevé la construcción de un equipamiento de unos 10.000 metros cuadrados con capacidad para acoger las 7 unidades judiciales del partido judicial --incluida la nueva que entrará en funcionamiento el 31 de diciembre de este año-- y absorber el crecimiento futuro, hasta un máximo de entre 10 y 12 unidades judiciales.

El conseller ha destacado que el proyecto forma parte del nuevo plan de inversiones del departamento para disponer "de un equipamiento moderno, dimensionado y preparado para los retos de los próximos años".