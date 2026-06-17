Espadaler niega haberse destinado recursos públicos para eventos del Papa "de competencia eclesial"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en la sesión de control al Govern en el Parlament - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha asegurado este miércoles que el Govern no ha destinado recursos públicos a los eventos de la visita del Papa León XIV vinculados a la Iglesia: "Ningún dinero público en actos que son propiamente de competencia eclesial".

En la sesión de control al Govern en el Parlament, y en respuesta al portavoz de los Comuns, David Cid, ha justificado el uso de recursos públicos para eventos relacionados con la visita: "Esta visita era de interés para el conjunto de Catalunya", y ha añadido que se auditarán todos los gastos y se dará respuesta a todas las cuestiones que haya sobre el tema.

Ha detallado que la inversión pública ha sido conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona y el Arzobispado, en ámbitos "que no tienen nada que ver con el contenido de los mensajes de la Iglesia, sino en el ámbito logístico", como el centro internacional de prensa, por ejemplo.

"Nada para Montserrat, nada para los Agustinos, nada para la Sagrada Família, ningún dinero público en este sentido", ha expresado, y ha especificado que los recursos han salido de la tasa turística, porque no se quería afectar de forma directa a los impuestos de la ciudadanía.

"Creemos honestamente que el éxito de la visita (la Sagrada Família abrió el primer noticiario de la televisión japonesa a las ocho de la mañana del día siguiente) tiene un impacto sobre todo por un turismo de calidad, un turismo cultural, un turismo que aprecia estas cuestiones", ha valorado.

"MÁS PAPISTA QUE EL PAPA"

Cid ha criticado que el Govern haya sido con esta visita "más papista que el Papa" y que se hayan pasado de frenada con el gasto público, y también que el gasto venga de la tasa turística.

"La tasa turística, por ley, sirve para política de vivienda de los ayuntamientos. No creo que el Papa haga VPO, ni que el Vaticano sea un ayuntamiento. Y el otro elemento es para promoción turística. Ustedes han utilizado la visita del Papa como un evento turístico", ha lamentado.

También ha afeado que en el Govern no hayan defendido públicamente el derecho al aborto, a la eutanasia y hayan reclamado contundencia contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica: "Su silencio del Govern y del PSC como fuerza feminista y como fuerza progresista ha sido decepcionante y atronador".

DISCURSO EN EL CONGRESO

Sobre el contenido de la visita y las referencias del Papa al aborto y la eutanasia, Espadaler ha defendido que el Vaticano no venía a dar lecciones y que, sea como sea, el Govern está "instalado en la laicidad positiva, que es el respeto por la creencia y por la no creencia".

En este sentido, ha dicho que no tienen por qué hacerse suyos todos los mensajes de León XIV: "Lo que pasó en el Congreso de los Diputados es que todo el mundo se expresó con libertad, y eso creo que es lo sustantivo de la visita, compartiendo la totalidad, parte o nada del mensaje. Creo que esto nos hace fuertes como sociedad y que, en definitiva, es positivo".