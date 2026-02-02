Espadaler pide a nuevos fiscales en Catalunya ver el catalán y el derecho civil como "oportunidad"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - GOVERN

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha pedido a los nuevos fiscales destinados en Catalunya que vean su derecho civil propio y el catalán como "una oportunidad de acercarse al territorio", informa el Govern en un comunicado.

"Son dos elementos diferenciales que les podrían hacer pensar que les ponen las cosas más difíciles, pero les animo a verlo como una oportunidad de conocer mejor la sociedad catalana", ha dicho Espadaler, que ha clausurado este lunes la jornada de bienvenida en la Fiscalía Superior de Catalunya.

El acto ha contado con la presencia de una treintena de fiscales destinados en Catalunya y también ha participado el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Banyeres, y la fiscal jefa de la provincia, Neus Pujal.

El conseller ha destacado también el papel del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que ha definido como un punto de encuentro privilegiado entre la academia, el ámbito judicial y penitenciario y las políticas públicas.

Por otro lado, Espadaler ha pedido la complicidad de los nuevos fiscales en el campo de las reformas de sistema judicial: "Estamos en un año de reformas profundas con el aterrizaje de la ley de medidas de eficiencia en el servicio público de justicia y con la llegada de 91 unidades judiciales nuevas en Catalunya", ha concluido.