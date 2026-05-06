Espadaler recuerda a Irla como "referente de servicio público" en la inauguración del Any Irla

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, presenta la conferencia inaugural del Any Josep Irla en Girona - CONSELLERIA DE JUSTICIA

GIRONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha recordado al expresidente del Govern en el exilio, Josep Irla, como "un referente de servicio público, compromiso y fidelidad a las instituciones catalanas" durante el acto inaugural del Any Josep Irla en Girona.

Espadaler ha subrayado que esta conmemoración quiere contribuir a hacer de Irla, que asumió la presidencia de la Generalitat tras el fusilamiento de Lluís Companys, una figura más conocida y reconocida, reivindicando su sentido institucional, su compromiso con Catalunya y el coraje de asumir la responsabilidad de preservar la institución durante el franquismo.

Ha añadido que esta conmemoración es también una invitación a reflexionar sobre los valores que deben sostener hoy las instituciones y ha remarcado el valor pedagógico de la memoria democrática para conocer con rigor el pasado y lo que no debe volver a ocurrir nunca más: "Irla, desde su defensa sencilla y modesta de la Generalitat, sirvió con lealtad y coraje a esta causa".

En el marco de este acto institucional ha tenido lugar la conferencia 'Irla, República y País', que ha corrido a cargo del comisario del Any Irla, el historiador y archivero Jordi Gaitx Moltó, que ha propuesto una aproximación integral a la figura del expresidente de la Generalitat, combinando un recorrido biográfico con una lectura interpretativa de su legado político e institucional.

El acto se inscribe dentro del calendario del Any Josep Irla, impulsado por el Govern y que se extenderá a lo largo de 2026 y principios de 2027 con más de una treintena de actividades institucionales, académicas y divulgativas.