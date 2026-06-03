Espadaler reivindica la especialización para mejorar la protección de víctimas de violencia machista

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, en la clausura de la jornada 'Justicia, feminismo y tutela efectiva de los derechos de las mujeres' celebrada en el Cejfe este miércoles - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado este miércoles la especialización judicial como una de las herramientas para mejorar la protección de víctimas de violencia machista, ha informado el departamento en un comunicado.

Lo ha dicho en la clausura de la jornada 'Justicia, feminismo y tutela efectiva de los derechos de las mujeres' celebrada en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), donde ha defendido que la calidad de la respuesta institucional ante las violencias machistas depende cada vez más de la capacidad del sistema de justicia para ofrecer una atención especializada.

Ha destacado que la principal aportación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial en este ámbito es la ampliación de la especialización, pues la reforma amplía las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer para que asuman también la instrucción de determinadas violencias sexuales contra mujeres.

Esto comporta que procedimientos que hasta ahora se investigaban en juzgados de instrucción, ahora pasen a ser asumidos por jueces especializados en violencia sobre la mujer, lo que supone un avance porque garantiza que las víctimas sean atendidas por profesionales con una formación y una experiencia específica en el abordaje de las violencias machistas.

"La tutela judicial efectiva no se limita solo al acceso formal a los tribunales, sino que va mucho más allá y comporta como mínimo dos cuestiones: el respeto escrupuloso y atento a la dignidad de la víctima y comporta también todo lo que es la especialización", de la que ha dicho que el Govern es un firme defensor.