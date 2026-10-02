Espadaler reivindica el papel de la abogacía en la transformación y mejora del servicio de justicia

El conseller Espadaler - GOVERN

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado el papel de la abogacía en la transformación y la mejora del servicio público de justicia, informa el Govern en un comunicado.

"El servicio público de justicia solo se puede entender desde la colaboración leal entre todos los operadores jurídicos. Los abogados sois una pieza imprescindible para garantizar los derechos de la ciudadanía y para hacer posible una justicia accesible y de calidad", ha dicho el conseller en el acto de celebración de Sant Raimon de Penyafort organizado por el Col·legi de l'Advocacia de Reus (Tarragona).

Espadaler también ha agradecido las complicidades con las que han podido aterrizar las reformas como la Ley 1/2025 o la dignificación del turno de oficio, que según él deben ir acompañadas de recursos.