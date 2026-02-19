Espadaler se reúne con la Fiscalía Superior de Catalunya para abordar la transformación digital

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante la Comisión Mixta - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y la Fiscalía Superior de Catalunya han celebrado este jueves una nueva reunión de la Comisión Mixta para tratar temas como la Oficina Fiscal, el despliegue informático, la transformación digital y cuestiones relacionadas con las instalaciones, infraestructuras y personal, ha informado el departamento en un comunicado.

Por parte del departamento, la reunión ha estado encabezada por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y han asistido la secretaria general, Maite Casado, y la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, entre otros.

Por parte de la Fiscalía, la reunión ha contado con la presencia de la fiscal de Sala y el fiscal de apoyo de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rosillo y Rubén Alonso; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; los fiscales jefes de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, Neus Pujal, Ana Meléndez, Jorge Lucía y Maria José Osuna, respectivamente, entre otros.