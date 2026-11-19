El conseller Espadaler a su llegada a la jornada sobre justicia restaurativa y justicia juvenil - GOVERN

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmado que la justicia restaurativa y la juvenil son "dos términos indisociables" y que no se puede abordar una sin la mirada de la otra.

Espadaler ha presidido este jueves una jornada con más de 150 profesioaneles de la justicia restaurativa, celebrada en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), en la que se han analizado los diferentes modelos de la justicia restaurativa aplicados al ámbito juvenil en Europa, informa el Govern en un comunicado.

"La justicia restaurativa es importante en todos los ámbitos, pero si hay alguno donde esta es imprescindible es el de la justicia juvenil porque es un momento vital tanto por el entorno como por el de la educación", ha dicho el conseller.