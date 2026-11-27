El conseller de Justicia Ramon Espadaler durante su visita este viernes al Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha visitado este viernes el Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet (Lleida), un espacio referente en la conservación de la memoria democrática, ha informado el departamento en un comunicado.

Este espacio conserva parte de la red de fortificaciones que el régimen franquista construyó en los Pirineos a partir de 1943, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la visita ha permitido conocer la labor que se desarrolla para preservar y enseñar este patrimonio.

El Memorial Democràtic ha colaborado en la conservación y la difusión del Parc dels Búnquers, tanto por su vinculación con la Red de Espacios de Memoria Democrática de Catalunya como con apoyo económico e institucional para la conservación del espacio, concediéndole este año una subvención de 7.592 euros para el mantenimiento, con el fin de preservar este patrimonio histórico.