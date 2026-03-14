Espadaler visita el yacimiento de Capellades (Barcelona) referente en investigación de neandertales

El yacimiento del Abric Romaní, situado en la Cinglera del Capelló, en Capellades (Barcelona) - GOVERN

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este sábado por la mañana el Abric Romaní, situado en la Cinglera del Capelló, en Capellades (Barcelona), un espacio de "referencia internacional" en la investigación sobre los neandertales, descubierto en 1909 por Amador Romaní, informa el departamento en un comunicado.

El conjunto arqueológico fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en la categoría de zona arqueológica en el año 2023, y con esta declaración se protege un conjunto de 17 yacimientos prehistóricos del riscal: el Abric Romero es el elemento más importante y es considerado el yacimiento.

Este yacimiento sirvió de refugio para los neandertales entre hace aproximadamente 75.000 y 40.000 años, y se asocia principalmente al paleolítico medio ya ocupaciones neandertales.

Durante la visita guiada al yacimiento arqueológico, los directores de la excavación, Palmira Saladié, Josep Vallverdú y Gema Chacón, han remarcado que el Abric Romero permite reconstruir con mucho detalle cómo vivían estos grupos humanos y han subrayado la importancia de preservar y estudiar el patrimonio arqueológico, lo que ayuda a entender mejor las personas y la gente.

Antes de la visita, el conseller Espadaler se ha reunido en el Ayuntamiento de Capellades con el alcalde, Salvador Vives, varios concejales y el juez de paz; posteriormente ha firmado el libro de honor del consistorio.