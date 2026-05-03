Esplugues (Barcelona) decreta dos días de luto por la muerte violenta de una mujer este sábado

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y lunes, por la muerte violenta de una mujer en la ciudad a manos de un hombre la mañana del sábado.

También ha convocado una concentración el lunes a las 18 horas ante el consistorio para expresar "el pésame, la solidaridad con las personas afectadas y el rechazo firme a la violencia", informa en un comunicado.

El Ayuntamiento ha explicado que durante estos dos días de luto las banderas ondearán a medio palo en los edificios municipales como muestra de pésame institucional y de solidaridad de la ciudad con la familia de la víctima y con todas las personas afectadas.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre como presunto autor de la muerte, mientras que el Ayuntamiento ha asegurado que mantiene la coordinación con el cuerpo policial y ha ofrecido su colaboración institucional.

Además, el consistorio ha destacado "la rápida actuación de los dos agentes de la Policía Local de Esplugues", que fueron los primeros en intervenir.