Esplugues (Barcelona) decreta dos días de luto por la muerte violenta de una mujer este sábado

Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 14:00
Seguir en

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y lunes, por la muerte violenta de una mujer en la ciudad a manos de un hombre la mañana del sábado.

También ha convocado una concentración el lunes a las 18 horas ante el consistorio para expresar "el pésame, la solidaridad con las personas afectadas y el rechazo firme a la violencia", informa en un comunicado.

El Ayuntamiento ha explicado que durante estos dos días de luto las banderas ondearán a medio palo en los edificios municipales como muestra de pésame institucional y de solidaridad de la ciudad con la familia de la víctima y con todas las personas afectadas.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre como presunto autor de la muerte, mientras que el Ayuntamiento ha asegurado que mantiene la coordinación con el cuerpo policial y ha ofrecido su colaboración institucional.

Además, el consistorio ha destacado "la rápida actuación de los dos agentes de la Policía Local de Esplugues", que fueron los primeros en intervenir.

Contador

Contenido patrocinado