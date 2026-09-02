La Esquerra Independentista presenta sus actos de la Diada en defensa de una catalanidad "diversa"

El secretario general de la CUP, Non Casadevall; la portavoz del SEPC, Tania Ros, y el portavoz de COS Educació, Dani Marcos, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La Esquerra Independentista, formada por la CUP, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Arran, COS, Endavant y Alerta Solidària, ha presentado sus actos de cara a la Diada de Catalunya el próximo 11 de septiembre, bajo el lema 'Per una terra lliure' y en defensa de una catalanidad "popular, diversa, antirracista y feminista".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa este miércoles en el Fossar de les Moreres de Barcelona el secretario general de la CUP, Non Casadevall, que ha estado acompañado por la portavoz del SEPC, Tania Ros, y el portavoz de COS Educació Dani Marcos.

Casadevall ha reivindicado que Catalunya es "un pueblo con una historia de resistencia que no comienza hoy" y ha remarcado que la izquierda independentista no es una moda política sino una tradición política de lucha.

También ha alertado de que la extrema derecha avanza y, asegura, intenta convertir la catalanidad en una herramienta de división y exclusión: "Se lo diremos muy claro, no les cederemos ni un palmo de tierra", ha dicho.

MOVILIZACIONES

La Esquerra Independentista ha anunciado la convocatoria de movilizaciones para la Diada en Barcelona, Girona, Lleida y Reus (Tarragona).

En Barcelona, a partir de las 10 horas, se realizará un homenaje a Gustau Muñoz en la calle de Ferran y a las 17.30 horas se llevará a cabo la manifestación y acto político en la plaza Comercial.

En Girona la manifestación está convocada a las 13 horas en la plaza dels Jurats; en Lleida a las 11 horas en el Convent del Roser y en Reus a las 19 horas en el Mercat Central.

"UN PAÍS DONDE NADIE SOBRE"

Ros ha señalado que este 11 de septiembre quieren reivindicar "un país donde nadie sobre" y que se construye desde la base, con la defensa del antirracismo, el feminismo y el catalán, y ha llamado a demostrar esta fuerza en las manifestaciones.

"Invitamos a todo el mundo a salir a la calle con nosotros, porque recordamos nuestra historia para continuarla, porque ante los que quieren un pueblo dividido, nosotros construimos un solo pueblo", ha sostenido.

Por su parte, Marcos ha apuntado que "este conflicto no se trata solo de una cuestión nacional, sino también social" algo que, afirma, se ve en la lucha por la vivienda, la defensa de la lengua, las luchas laborales y la lucha de la comunidad educativa.

En este sentido, ha recordado que el 8 de septiembre volverán a haber protestas educativas y que estas no son luchas sectoriales sino expresiones "de un pueblo que se organiza", por lo que ha defendido que no quieren que esta sea una Diada centrada en la nostalgia sino en conectar la historia con las luchas del presente.