Estabanell firma un préstamo de 22 millones para elevar su capacidad fotovoltaica en Catalunya

Instalación solar en la Garriga (Barcelona). - ESTABANELL

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa energética y de telecomunicaciones Estabanell ha firmado un acuerdo de financiación con el Institut Català de Finances (ICF) y Triodos Bank por 22 millones de euros con el objetivo de aumentar su capacidad fotovoltaica principalmente en Catalunya, informan las tres entidades en un comunicado conjunto este martes.

La operación se ha articulado a través de un 'Project Finance', en el que Triodos Bank participa con 15 millones de euros y el ICF con 7 millones, a través de su línea de financiación ICF Ecoverda, destinada a promover proyectos de inversión en energías renovables, economía circular o eficiencia energética.

El acuerdo permitirá a Estabanell desplegar 16 parques solares propios, y reforzar dos ejes estratégicos de la compañía, que son la generación de energía renovable para avanzar hacia un sistema energético "más limpio y sostenible" y mejorar el precio de la energía de sus clientes.

La directora general de la empresa con sede en Granollers (Barcelona), Teresa Roig, ha destacado que la financiación marca un "punto de inflexión" en la capacidad de Estabanell de generar energía renovable propia y les permite avanzar hacia un modelo energético arraigado en el territorio.

Entre los parques solares que se prevé entren en funcionamiento a lo largo de 2027, están los de Fonollosa, Manlleu, Moià (Barcelona) y El Catllar (Tarragona), junto a otros ubicados fuera de Catalunya y que responden al plan de desarrollo global de Estabanell.