Estabilizado un incendio en una empresa química de Mollet (Barcelona) con nueve heridos leves

Archivo - Bombers de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una empresa química de Mollet del Vallès (Barcelona) durante la madrugada de este sábado ha sido estabilizado y ha dejado nueve personas heridas leves, según ha informado Protección Civil y Bombers de la Generalitat por 'X' y ha recogido Europa Press.

El fuego ha afectado a un reactor de la empresa Euromed y se ha creado una columna de destilación de etilo y etanol, lo que ha obligado a activar el plan de emergencias químicas (PLASEQCAT) y a movilizar 16 dotaciones de bomberos.

El incendio ha quedado estabilizado tras contenerse en la zona del reactor, donde aún quedaban puntos calientes, evitando así que se extendiera al resto de la instalación.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a nueve personas en estado leve, que han sido dadas de alta en el mismo lugar tras recibir asistencia.

A lo largo de la mañana, los bomberos han continuado trabajando desde el exterior, mientras se ha reabierto el acceso al polígono industrial, excepto en los puntos de entrada a la empresa.