Estabilizado el incendio en Forallac (Girona) con 14 dotaciones de Bombers aún trabajando

Suc.- Desconfinan Canapost y los bomberos siguen con 18 dotaciones en el incendio de Forallac (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio de un campo de rastrojos en Forallac (Girona) este viernes y aún mantiene a 14 dotaciones trabajando en él, informa el cuerpo en un comunicado.

El fuego ha provocado que Protecció Civil de la Generalitat obligara a confinar sobre las 17 el núcleo de Canapost (17 personas), pero unos minutos después lo ha levantado.

El incendio ha comenzado sobre las 15.50 y se ha estabilizado sobre las 19.03.