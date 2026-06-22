Estabilizado el incendio de vegetación forestal de Salàs del Pallars y Talarn (Lleida)

Incendio entre Salàs del Pallars y Talarn. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha estabilizado el incendio de vegetación forestal en Salàs de Pallars y Talarn (Lleida) hacia las 19.42 horas de este martes.

El fuego ha comenzado entre ambas localidades, con aviso al 112 a las 16.53 horas, y que el cuerpo ha movilizado inicialmente 2 unidades aéreas y 10 terrestres, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Tras la entrada de un núcleo de tormenta con vientos de unos 70 kilómetros por hora, el incendio ha cogido intensidad, para luego disminuir una vez alejada la tormenta; Bombers ha terminado moviendo un total de 6 unidades aéreas y 13 terrestres.