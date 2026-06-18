Estabilizado el incendio de vegetación de L'Albi (Lleida)

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio de L'Albi (Lleida) este jueves sobre las 12.40 horas, después de que sobre las 10.30 se iniciara el foco en una zona de campos de rastrojo, informa el cuerpo en un mensaje en 'X'.

En total se han desplazado 12 dotaciones y la línea de alta velocidad entre Lleida y Tarragona se ha tenido que cortar por la proximidad de las llamas a las vías.

Además, el fuego se ha producido en una zona cercana a la carretera LV7031.