Estabilizan el incendio de Lladurs (Lleida)

Incendio de vegetación en Lladurs (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio de Lladurs (Lleida) este lunes a las 17.50, después de iniciarse sobre las 12.45 y movilizar a una veintena de dotaciones.

Siguen trabajando con 14 dotaciones, una de ellas aérea, tras reducir la intensidad de las llamas, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Agents Rurals ha informado también vía 'X' de que afecta a unas 2 hectáreas de terreno forestal, según datos provisionales, y la causa ha sido la reactivación de un incendio de la semana pasada provocado por un relámpago.