Estabilizan el incendio en Ponts (Lleida)

El fuego de Ponts - @BOMBERSCAT

LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo en Ponts (Lleida) ha quedado estabilizado, informan los Bombers de la Generalitat vía X sobre las 20.00, cuando trabajan en la zona unas 50 dotaciones, 10 de las ellas aéreas.

El fuego afectaba a unas 6,5 hectáreas de vegetación poco antes de las 19.30, según datos provisionales de Agents Rurals.

Los Mossos d'Esquadra mantienen cortada la C-14 entre los kilómetros 118 y 124, y han establecido desvíos en Ponts y Bassella.