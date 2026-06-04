Estaciones de montaña de Pirineu365 ofrecen 174 kilómetros de itinerarios de senderismo este verano

Tirolina en Boí Taüll - FGC

LLEIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de montaña de Pirineu365, gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han presentado este jueves la oferta de actividades prevista para este verano, con un total de 173,85 kilómetros de itinerarios de senderismo y trail running, 74 actividades de deporte y naturaleza, 7 circuitos de Bike Park y 14 puntos de restauración, entre otros.

La Molina, que inaugurará la temporada el 20 de junio y abrirá diariamente hasta el 6 de septiembre, ofrece 12 itinerarios con 27,41 kilómetros totales, y la Vall de Núria cuenta con 13 rutas de paseo (23,56 km) y 3 de trail running (12,61 km).

Vallter, que iniciará la temporada el 1 de julio y hasta el 30 de agosto, dispone de 9 itinerarios de paseo (44,04 km) y 3 de trail running (43,5 km), y Boí Taüll, que iniciará la temporada el 20 de junio y abrirá hasta el 30 de agosto, presenta 6 rutas con un total de 22,73 kilómetros.

Durante la presentación de la temporada de verano, el presidente de FGC, Carles Ruiz, ha destacado que las actividades ofrecidas durante el verano "son el ejemplo del compromiso de FGC para que las estaciones de montaña sean espacios donde disfrutar los 365 días del año y no solo en invierno".

Ruiz también ha subrayado que las novedades de cada estación demuestran su voluntad de garantizar "una oferta de actividades muy diversa donde todo el mundo pueda elegir su opción".

OTRAS EXPERIENCIAS

La oferta de verano de Ferrocarrils se complementa con las experiencias que ofrecen los transportes turísticos englobados bajo la marca Turistren, que están operativos durante toda la temporada: el Cremallera y los Funiculars de Montserrat, el Cremallera de Núria, el Tren del Ciment, el Tren dels Llacs y el Tren Granota.

Por otro lado, el Parc Astronòmic del Montsec, en Àger (Lleida), presenta la nueva experiencia diurna 'Mosaics de llum' y la nueva experiencia Ioga a l'Astronòmic para disfrutar de esta práctica durante la puesta de sol combinada con astronomía y cata de productos del territorio.

Además, el FlexiPass, el soporte de pago por uso en las estaciones de montaña de Pirineo365 que se estrenó la pasada temporada de invierno, será válido en las estaciones abiertas este verano y permitirá acceder directamente al remonte principal de cada estación.