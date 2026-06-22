Ester Masllorens, nueva consejera de Grifols en sustitución de Enriqueta Felip

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Grifols ha nombrado a Ester Masllorens como nueva consejera de la empresa mediante el procedimiento de cooptación y en sustitución de Enriqueta Felip que ha presentado su renuncia, informa la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Masllorens cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutiva internacional en el sector farmacéutico y "un amplio conocimiento en I+D", y ostentará la categoría de consejera independiente.

Asimismo, el consejo de administración ha nombrado a Pascal Ravery como nuevo miembro de la Comisión de Sostenibilidad, Comunicación y Reputación, sustituyendo a Felip.