Esteva (UFEC) pide a los partidos "dignificar" la financiación del deporte catalán

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, ha reclamado a los partidos políticos que apuesten por "dignificar" la mala financiación que, a su juicio, tienen las entidades deportivas y el deporte en general en Catalunya.

Lo ha dicho tras la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya, asegurando que, en los últimos 15 años, ha habido "más de 1.000 millones de euros" de recortes a las entidades, y ha instado a las formaciones a revertir esta situación en los próximos Presupuestos de la Generalitat.

"El deporte de Catalunya, sus entidades, siempre han estado al lado del país, siempre han estado al lado de Catalunya y ahora toca que Catalunya esté junto al deporte", ha concluido.