La banda Estopa durante una actuación sorpresa, a 18 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estopa ha agotado todas las entradas en "menos de 24 horas" desde su salida a la venta para sus conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, según ha informado este jueves la promotora The Project.

Tras ello, el dueto de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha anunciado un tercer y definitivo concierto en Valencia el próximo 9 de junio de 2027 en el Estadi Ciutat de València.

El nuevo disco llamado 'La Maketa' saldrá este viernes y el grupo iniciará su gira de conciertos en España en junio y julio del próximo año.