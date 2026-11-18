La banda Estopa durante una actuación sorpresa, a 18 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dúo Estopa ha ofrecido este miércoles por la tarde un concierto sorpresa en la plaza del Tibidabo de Barcelona, dentro de la programación previa a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2026 que se celebrará este viernes en el Palau Sant Jordi.

Este concierto en la 'Music Week' de los premios coincide con el anuncio de un segundo concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en junio de 2027, para presentar 'La Maketa'.

La 'Music Week' continuará este jueves con Los40 Talks x Bime y un concierto de Lucho RK, y el viernes con una 'listening party' a cargo de Alaska con los 'hits' de su carrera.