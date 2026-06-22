Estudian las cuevas submergidas del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (Girona)

Imagen de una de las inmersiones realizadas en el Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter (Girona) - GOVERN

GIRONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter ha iniciado un proyecto para catalogar todas las cuevas sumergidas y semisumergidas del litoral del parque, desde L'Escala hasta las Medes (Girona), que permitirá disponer de una base de datos georeferenciada que mejorará el conocimiento de uno de los hábitats "con mayor carencia" de datos en el Mediterráneo catalán.

En el ámbito del parque natural se encuentran catalogadas 34 cavidades, pero se apunta a la existencia de al menos 37 cavidades adicionales que no figuran en ningún inventario oficial, la mayoría de las cuales no disponen de documentación ni ficha técnica, ha informado la Generalitat en un comunicado este lunes.

A través de este estudio, se generará una ficha detallada por cada cavidad y, entre otros datos, incluirá las coordenadas GPS de las entradas de la cavidad, la profundidad máxima y mínima, el desarrollo total, las temperaturas, así como la presencia de cámaras de aire, espeleotemas o valores biológicos y geológicos destacables.

Cada cueva se clasificará según el nivel de dificultad en tres niveles: cavernas accesibles a todo el público, sin pérdida de luz exterior; cuevas de desarrollo complejo o largo (hasta los 30 metros), con zona de pérdida de luz y limitadas al buceo recreativo y cuevas con restricciones y cierta profundidad, reservadas a buceadores especializados con formación y equipamiento específico.

En la realización del estudio participan activamente la Unidad Subacuática de los Mossos d'Esquadra (que han aportado su conocimiento especializado en inmersiones en espacios confinados y de seguridad subacuática) y el centro de inmersión Xaloc de l'Estartit (Girona), que da apoyo logístico a los trabajos de campo.