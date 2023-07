Estudiantes de la UPC construyen sillas de ruedas para los niños sin recursos de Tororo (Uganda)

Los alumnos viajarán a la localidad africana este julio



Cuatro estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han fabricado sillas de ruedas de bajo coste para llevarlas a Tororo (Uganda) y así ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños africanos.

En un comunicado de este martes, la universidad ha explicado que se trata de sillas que se basan en un diseño del 2016, ideado por dos alumnos durante su Trabajo de Final de Grado, 'Do it yourself Wheelchair'.

Según explica una de las estudiantes,a partir de este diseño anterior, han hecho algunas adaptaciones, fruto de un planteamiento que es "muy sencillo y facilita mucho su construcción, porque resulta mucho más económica" la silla.

UN MODELO FÁCIL Y SIMPLE

Otro de los estudiantes ha recordado que trabajaron "conjuntamente con los alumnos sordomudos de la carpintería" durante su estancia anterior en la comunidad africana.

"Si el año pasado los chicos y chicas de Tororo pudieron construir 53 sillas con madera, este año podemos superar esta cifra", han afirmado.

Además de la creación de las sillas, el grupo traerá "ordenadores de la red humanitaria Labdoo" para facilitar la integración de la tecnología en la educación de los niños.