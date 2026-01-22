Un estudio alerta de que la acumulación de residuos amenaza los manglares de países tropicales

Resto de refrigerador tirado en el manglar Smith Channel, en la isla de San Andrés, Caribe colombiano. - OSTIN GARCÉS-ORDÓÑEZ - UB

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha alertado de que la acumulación de residuos amenaza el equilibrio medioambiental y la biodiversidad de los manglares de países tropicales, así como el bienestar de las comunidades locales próximas que dependen de los recursos que les aportan estos ecosistemas.

El artículo, publicado en la revista 'Environmental Pollution', apunta que los manglares --típicos de latitudes tropicales y subtropicales-- se han convertido en "auténticas trampas naturales" de basura de origen terrestre y marino, informa la UB en un comunicado de este jueves.

Las raíces de los árboles, conocidos como mangles, tienen una "gran capacidad para atrapar los residuos", que con el tiempo se van fragmentando hasta quedar enterrada en el fondo fangoso.

COLOMBIA, LA MÁS AFECTADA

Los manglares más afectados se sitúan cerca de ciudades costeras colombianas como Cartagena de Indias, Barranquilla y Riohacha --en el litoral del Caribe-- y Bahía Solano, Buenaventura y Tumaco --en el litoral del Pacífico--.

El primer autor del estudio, Ostin Garcés-Ordóñez, ha apuntado que, en la periferia de las ciudades costeras y en las áreas rurales del pacífico, la situación se agrava por la falta de servicios adecuados de recolección y tratamiento de residuos.

"Los manglares cercanos suelen ser usados como vertederos incontrolados, aunque también hay acumulación de basura en los manglares de áreas marinas protegidas, como los de la isla de San Andrés, en el Caribe", ha añadido.

El también primer autor del estudio, Miquel Canals, apunta que las cantidades más grandes de residuos --especialmente plásticos-- se acumulan en los manglares marginales, que están expuestos a la acción de las mareas y las corrientes de la costa: "Pueden considerarse grandes sumideros de basura marina, en los que se han registrado unos 2,5 objetos acumulados por metro cuadrado".

BASURA ATRAPADA

Con el tiempo, la basura atrapada se va degradando y acumulando en el suelo de los manglares, y se van fragmentando lentamente los plásticos por la acción del sol, la dinámica del agua y la interacción con organismos del manglar.

Además, la estructura de las raíces de los árboles que conforman los manglares refuerza este proceso, y algunos plásticos pueden ser removilizados y transportados por la acción de las mareas hasta bahías o lagunas cercanas.

PROTEGER LOS MANGLARES

La basura que llega puede afectar el "delicado" equilibrio ecológico, la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades locales, y peces crustáceos y aves pueden quedar atrapados en la basura o ingerir fragmentos --como microplásticos-- que introduzcan tózicos o patógenos en la cadena alimentaria.

Los investigadores señalan que evitar envases de plástico de un solo uso, así como potenciar aquellos que sean reutilizables y retornables, es una de las medidas "más urgentes" para mitigar esta problemática, junto a mejorar la gestión de residuos y promover la educación comunitaria en las políticas públicas de protección medioambiental.

"El acceso al saneamiento básico y una gestión adecuada de la basura y otro tipo de residuos constituyen un derecho fundamental para tener una vida digna y un requisito clave para proteger los ecosistemas costeros para las generaciones presentes y futuras tanto en Colombia como en otros países de la región y del mundo", concluyen los autores.